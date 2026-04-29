Новий ціновий стрибок міді: на цей раз на ситуацію вплинув Китай

Мідь відчутно подорожчала. Це сталося на тлі наближення свят у Китаї. Водночас зростання металу обмежується продовженням конфлікту на Близькому Сході.

Чому піднялися ціни на мідь?

Перед Днем праці, що очікується в п'ятницю, китайські виробники активно поповнювали запаси міді, повідомляє Bloomberg.

Також таке зростання ціни міді пояснюється відновленням після падіння, що відбулося напередодні. Зауважимо, за останні 4 сесії цей метал впав на майже 3%.

Масштабні заходи китайської влади щодо виставлення рахунків-фактур можуть скоротити спотову торгівлю міддю та уповільнити ширше скорочення запасів на провідному світовому ринку металів,

– вказує аналітик Cofco Futures Co Сюй Ваньцю.

Наразі ринок продовжує орієнтуватися переважно саме на наслідки війни в Ірані. Адже ситуація на Близькому Сході не покращується.

Зверніть увагу! На Лондонській біржі, станом на 11:10 ранку за місцевим часом вартість міді зросла на 0,2%. Цей метал сягнув – 13 065 доларів за тонну.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на мідь?

Конфлікт на Близькому Сході триває. Попри умовне припинення вогню, Ормузька протока залишається заблокованою. При чому, США налаштовані продовжувати блокаду і надалі, повідомляє Bloomberg.

Завдяки цьому, американський уряд прагне натиснути на Тегеран. Потрібно розуміти, що:

Іран блокує Ормуз повністю;

а от США – лиш іранські порти, змушуючи Тегеран накопичувати нафту та, в перспективі, – скорочувати її видобуток.

Блокування Ормузької протоки це глобальна проблема. Зокрема, вона створює ризик зростання інфляції.

Попри таку складну ситуацію, аналітики усе ж мають оптимістичні очікування щодо міді, адже:

існує обмеження постачань;

попит на цей метал зростає, зокрема, на тлі розвитку технологій.

Перспектива переміщення металу до США для запобігання ризику тарифів, подальше падіння акцій на ф'ючерсній біржі в Шанхаї та пов'язані з війною перебої в ланцюжку поставок таких ресурсів, як сірка, – все це може бути вигідним для міді,

– наголошує керівник відділу опціонів на базові метали в Sucden Financial П'єр-Алікс Фавільє.

