Як Іран накопичує нафту?
Іранські нафтові танкери скупчуються біля Чабахара, це іранський порт, повідомляє Bloomberg.
Для розуміння, вказаний іранський порт знаходиться за межами Перської затоки. Ця точка дещо далі від сил США.
Як показують супутникові знімки, в кінці минулого тижня у водах біля Оманської затоки стояли приблизно 6 – 8 супертанкерів. А ще недалеко було декілька маленьких танкерів.
Згідно з даними ВМС США, саме у цей район перенаправили 2 дуже великі танкери. На них перевозили сиру нафту, повідомляє Bloomberg.
Накопичення танкерів у Чабахарі є ще одним доказом того, що Іран продовжує завантажувати нафту на судна, а також того, що блокада США, схоже, працює як ефективний бар'єр, щоб запобігти потраплянню сирої нафти до споживачів,
– йдеться у повідомленні.
Якщо так триватиме і надалі, то Ірану, імовірно, доведеться скорочувати виробництво. Адже місць для зберігання буде недостатньо. Скільки ще танкерів для завантажування доступні Ірану, поки невідомо. Проте є інформація, що Тегеран починає задіювати старі іранські судна.
Зверніть увагу! Приблизно 155 мільйонів барелів іранської сирої нафти наразі на плавучих сховищах чи в транзиті.
Що наразі відбувається в зоні Ормузької протоки?
Трафік в зоні Ормузької протоки наразі майже нульовий. Іран та США тримають блокаду. Ринки перебувають в напруженні, адже ситуація не покращується.
Трамп відкинув останню пропозицію Тегерану. Адже в ній ігнорувалося питання ядерної зброї. Американський президент налаштований рішуче – обмежити можливості Ірану.
Як відомо, США посилюють тиск через зупинку іранських танкерів в Індійському океані. До того ж американський уряд впроваджує санкції проти великого НПЗ Китаю, що активно купує іранську нафту.