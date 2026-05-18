Мідь дешевшає на тлі нових погроз Ірану від Трампа

Мідь продовжує дешевшати. Це відбувається, зокрема, на тлі посилення побоювань щодо інфляції. Вони пов'язані саме з ескалацією конфлікту між Іраном та США на Близькому Сході.

Чому ситуація на Близькому Сході загострюється?

Трамп знову озвучив погрози Ірану, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Нержавійка: скільки платять за кілограм і чи реально на цьому заробити

Ознак, що конфлікт між США та Іраном може закінчитися найближчим часом – поки немає. Зокрема, сторони залишаються далекі від укладання мирної угоди.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Для Ірану час цокає, і їм краще діяти швидко, інакше від них нічого не залишиться. Час – важливо!

Потрібно розуміти, що така ситуація на Близькому Сході та закриття Ормузької протоки, провокують подальше зростання цін на нафту. Ці зміни підживлюють спекуляції щодо посилення монетарної політики Центробанками, що може зашкодити металургії, при цьому:

уповільниться світове зростання;

а також – скоротиться попит з боку виробників, повідомляє Bloomberg.

Світові ринки облігацій демонструють підвищену волатильність через глухий кут навколо війни з Іраном. З моменту набрання чинності припинення вогню на початку квітня Трамп неодноразово погрожував відновити бомбардування, які розпочалися наприкінці лютого,

– йдеться у повідомленні.

Як на мідь вплинула ситуація в Китаї?

На мідь вплинули слабкіші, ніж очікувалось, дані з Китаю. Річ у тім, що китайська економіка в минулому місяці продемонструвала слабкість. Це, зокрема, виражається в:

скороченні інвестицій в основний капітал;

своєю чергою, промислове виробництво та роздрібні продажі показали результати менші, ніж очікувались.

Як змінюється ціна міді?

Мідь впала на майже 1,2% на початку торгів в Азії. Вона сягнула – 13 394,50 доларів за тонну. Цікаво, що за 2 попередні сесії цей метал впав загалом на понад 4%.

Як показує статистика, станом на 11:18 ранку за шанхайським часом (по Києву це мінус 5 годин) на Лондонській біржі, ціна на мідь впала на 0,3%. Вона склала – 13 513 доларів за тонну.

Цікаво! З початку цього року мідь зросла загалом на 9%.

Як змінились ціни на інші метали?