Чому зросла напруга на Близькому Сході?

США завдали низку нових ударів. Відомо, що у результаті цього була уражена база в Ірані, повідомляє Bloomberg.

Також атаку здійснив Іран. Як відомо, іранські сили вдарили по базі США і пообіцяли серйознішу відповідь, якщо агресія продовжиться.

Американські війська завдали ударів по іранських військових цілях вдруге цього тижня, хоча чиновник США назвав атаки оборонними та заявив, що припинення вогню залишається незмінним,

– повідомляє видання.

Цікаво, що реакцію на цю ситуацію озвучив Кувейт. Він відреагував на загрози від ракет та безпілотників.

Важливо! Таке зростання напруги зменшило сподівання ринку, що мирна угода між США та Іраном буде незабаром укладена.

Окремо варто відзначити те, що трейдери наразі полюють на мідь. Вони прагнуть доправити цей метал в США. Ця ситуація є наслідком того, що знову звучали спекуляції відносно введення імпортних тарифів. Нагадаємо, через впровадження мит минулого разу – виснажувались постачання в інших країнах. Відповідно, ситуація на ринку стає більш напружена.

Як змінились ціни на мідь?

Ціни на мідь, як показують дані на Лондонській біржі, зросли на 0,4%. Вони сягнули 13 586 доларів за тонну. Трохи раніше відбулося падіння, яке склало – 0,5%.

Змінились ціни й на інші метали. Зокрема, алюміній та свинець здешевшали. Олово, своєю чергою, – подорожчало. А от нікель та цинк майже не зазнали змін.

Що відбувалося на ринку металів?