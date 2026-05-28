Почему возросло напряжение на Ближнем Востоке?

США нанесли ряд новых ударов. Известно, что в результате этого была поражена база в Иране, сообщает Bloomberg.

Также атаку совершил Иран. Как известно, иранские силы ударили по базе США и пообещали более серьезный ответ, если агрессия продолжится.

Американские войска нанесли удары по иранским военным целям второй раз на этой неделе, хотя чиновник США назвал атаки оборонительными и заявил, что прекращение огня остается неизменным,

– сообщает издание.

Интересно, что реакцию на эту ситуацию озвучил Кувейт. Он отреагировал на угрозы от ракет и беспилотников.

Важно! Такой рост напряжения уменьшил надежды рынка, что мирное соглашение между США и Ираном будет вскоре заключено.

Отдельно стоит отметить то, что трейдеры сейчас охотятся на медь. Они стремятся доставить этот металл в США. Эта ситуация является следствием того, что снова звучали спекуляции относительно введения импортных тарифов. Напомним, из-за внедрения пошлин в прошлый раз – истощались поставки в других странах. Соответственно, ситуация на рынке становится более напряженная.

Как изменились цены на медь?

Цены на медь, как показывают данные на Лондонской бирже, выросли на 0,4%. Они достигли 13 586 долларов за тонну. Чуть раньше произошло падение, которое составило – 0,5%.

Изменились цены и на другие металлы. В частности, алюминий и свинец подешевели. Олово, в свою очередь, – подорожало. А вот никель и цинк почти не претерпели изменений.

Что происходило на рынке металлов?