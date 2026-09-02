Що змінилося на ринку

Ще наприкінці літа промислові метали помітно дорожчали на тлі обмеженої пропозиції, а мідь за серпень додала майже 4%. Однак уже в середу, 2 вересня, тенденція змінилася, пише Bloomberg. Уранці на Лондонській біржі металів спостерігали таку динаміку:

цинк, нікель, алюміній, олово та свинець торгувалися в мінусі;

тоді як мідь подешевшала на 0,9% – до 14 151 долара за тонну.

Тиск на ринок посилили одразу кілька факторів. По-перше, через нове загострення між США та Іраном нафта різко подорожчала. По-друге, голова ФРС Кевін Ворш минулого тижня дав жорсткий сигнал щодо подальшої монетарної політики, тож інвестори дедалі більше очікують підвищення процентних ставок.

Вищі ціни на нафту посилюють інфляційні очікування та тиснуть на вартість міді. Загалом фундаментальні показники залишаються сильними, однак макроекономічна невизначеність і надалі стримуватиме зростання,

– вважають аналітики Guangzhou Futures Co.

Які розцінки на мідний брухт в Україні

До слова, мідь залишається одним із найдорожчих видів брухту в Україні. Актуальні ціни публікує спеціалізований ресурс metalolom.biz.ua, що формує показники на основі даних пунктів приймання. Станом на 2 вересня кілограм коштує: