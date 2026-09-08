Скільки коштує мідний брухт

Актуальні ціни публікує ресурс metalolom.biz.ua, який розраховує їх на основі середньоринкових показників і даних пунктів приймання. Щоправда, вартість є орієнтовною та відрізняється залежно від конкретного місця. Тож станом на вівторок, 8 вересня, за 1 кілограм чистого брухту в Україні пропонують:

мідь – 478,59 гривні ;

; мідний кабель – 400 гривень ;

; мідна стружка – 397,86 гривні ;

; мідні радіатори – 348,12 гривні.

Зауважте, стан металу безпосередньо впливає на його ціну. За брухт з іржею, фарбою чи іншими домішками можуть заплатити приблизно на 5% менше, наприклад:

засмічена мідь – 454,66 гривні ;

; мідна стружка – 377,96 гривні ;

; мідний кабель – 380 гривень ;

; мідні радіатори – 330,71 гривні.

Цікаво! На фінансових ринках цей метал часто називають "Доктором Мідь" (Doctor Copper) через здатність сигналізувати про стан світової економіки. Його широко використовують у будівництві, промисловості та енергетиці, тому зростання або падіння попиту може відображати зміни ділової активності.

Ще 7 вересня ціна міді встановила новий історичний рекорд на Лондонській біржі металів, пише The Wall Street Journal. Під час торгів вона сягнула 14 533 доларів за тонну, перевершивши попередній максимум, зафіксований у січні.

Нагадаємо, з початку року мідь подорожчала на 16%. Зростання цін підживлюють побоювання щодо постачання сировини з копалень, а також перспектива запровадження нових мит у США.