Ціна металу, який називають нафтою майбутнього, злетіла до пікового рівня з осені 2024 року

Мідь – це критично важливий метал для світу. На цьому тижні ціна міді досягнула пікового рівня за декілька місяців на тлі важливих сигналів.

Ціна на мідь зросла до важливого рівня

На цьому тижні ціна міді перетнула важливу психологічну позначку. У четвер, 20 березня, мідь подорожчала до понад 10 тисяч доларів за тонну, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Ціна на мідь досягнула пікового рівня за 5 місяців. Метал подорожчав завдяки двом факторам:

Посилення попиту на мідь;

Побоювання на ринку щодо тарифів.

Зокрема, трейдери у Нью-Йорку платять рекордну премію до ціни в Лондоні, аби купити мідь. Річ у тому, що вони намагаються забезпечити постачання напередодні запровадження можливих тарифів на метал з боку США.

Нагадаємо, що ціни на мідь стрімко зросли після рішення Трампа про введення тарифів на алюміній та сталь. Ще у лютому президент США попереджав про намір запровадити мита й на мідь.

Крім того, на цьому тижні розрив між базовою ціною на ф'ючерси на мідь на нью-йоркській біржі Comex і ціною на Лондонській біржі металів збільшився до понад 1254 долари за тонну. Ба більше, цей показник перевищив максимум близько 1149 долара за тонну, який зафіксували в лютому, встановивши новий рекорд.

До теми! На момент створення цього матеріалу, мідь торгується на рівні 9885,36 долара за тонну. За сьогодні метал подешевшав на 0,29%, згідно з даними Markets Insider