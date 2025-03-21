Цена металла, который называют нефтью будущего, взлетела до пикового уровня с осени 2024 года

Медь – это критически важный металл для мира. На этой неделе цена меди достигла пикового уровня за несколько месяцев на фоне важных сигналов.

Цена на медь выросла до важного уровня

На этой неделе цена меди пересекла важную психологическую отметку. В четверг, 20 марта, медь подорожала до более 10 тысяч долларов за тонну, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Цена на медь достигла пикового уровня за 5 месяцев. Металл подорожал благодаря двум факторам:

Усиление спроса на медь;

Опасения на рынке относительно тарифов.

В частности, трейдеры в Нью-Йорке платят рекордную премию к цене в Лондоне, чтобы купить медь. Дело в том, что они пытаются обеспечить поставки накануне введения возможных тарифов на металл со стороны США.

Напомним, что цены на медь стремительно выросли после решения Трампа о введении тарифов на алюминий и сталь. Еще в феврале президент США предупреждал о намерении ввести пошлины и на медь.

Кроме того, на этой неделе разрыв между базовой ценой на фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex и ценой на Лондонской бирже металлов увеличился до более 1254 доллара за тонну. Более того, этот показатель превысил максимум около 1149 доллара за тонну, который зафиксировали в феврале, установив новый рекорд.

К теме! На момент создания этого материала, медь торгуется на уровне 9885,36 доллара за тонну. За сегодня металл подешевел на 0,29%, согласно данным Markets Insider