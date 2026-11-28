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Чим цінні старі кабелі

У більшості електричних кабелів як провідник використовують мідь або алюміній, розповідає 24 Канал.

Мідні жили цінують вище завдяки високій електропровідності та стійкості до навантажень;

Алюмінієві кабелі легші й дешевші, тому їх часто використовують у силових електромережах та електропроводці.

Однак зовні провідники зазвичай мають ізоляцію з пластику або гуми. Тому під час здачі кабелю на брухт треба враховувати не лише загальну вагу дротів, а й кількість металу всередині.

Скільки платять за кілограм старого кабелю

За даними сайту Metalolom.biz.ua, орієнтовна вартість мідного кабелю у листопаді становить 400 гривень за кілограм, а алюмінієвого – до 50 гривень.

Відтак, навіть невелика партія залишків після ремонту здатна принести відчутний додатковий дохід. Якщо здати 5 кілограмів мідного кабелю за максимальною ціною, гаманець поповниться на 2 тисячі гривень.

Алюмінієві дроти принесуть скромніший дохід – до 250 гривень за 5 кілограмів

Орієнтовний дохід від здачі кабелів:

Вага Мідний кабель – 400 гривень/кілограм Алюмінієвий кабель – 50 гривень/кілограм 1 кілограм 400 гривень 50 гривень 3 кілограми 1 200 гривень 150 гривень 5 кілограмів 2 000 гривень 250 гривень 10 кілограмів 4 000 гривень 500 гривень

Однак остаточна ціна може бути іншою, оскільки залежить від стану кабелю, частки металу та умов конкретного пункту прийому.

Де знайти кабелі на брухт

Щоб здати старі дроти на брухт, насамперед варто перевірити залишки після ремонту будинку чи квартири:

обрізки електропроводки;

старі подовжувачі;

кабелі живлення;

непотрібні дроти від комп'ютерів, моніторів та іншої техніки.

Також кабелі на брухт можна отримати після заміни електропроводки у власному будинку, гаражі чи господарських приміщеннях.

Водночас підприємства та організації списувати та передавати на переробку старі кабелі мають лише за спеціальною процедурою, задокументувавши результати.

Важливо! Не можна самовільно зрізати дроти з електромереж, ліній зв'язку, залізничної інфраструктури чи інших об'єктів. Громадяни мають право здавати лише власні кабелі або ті, на які мають законне право власності.

Нагадаємо, що джерелом цінних металів є не лише кабелі, а й стара побутова техніка. Наприклад, розібравши старий холодильник, можна отримати понад 900 гривень за приховані всередині мідь, алюміній та сталь.