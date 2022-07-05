Страйки у Норвегії й підвищення цін

Заплановані страйки у Норвегії пов'язані з закриттям трьох родовищ, що призведе до зупинки ще трьох проєктів. Нині близько 13% щоденного експорту газу Норвегії перебувають під загрозою через страйк.

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Ціна газу на біржі

Голландські ф'ючерси на газ 5 липня досягли найвищого внутрішньоденного рівня з 9 березня. Вони зросли на 8,3% до 160 євро за мегават-годину .

. Британський еквівалент зріс на 16%.

Динаміка зростання ціни газу / Інфографіка Bloomberg

Базові ф'ючерси, які цього року зросли більш як удвічі, у понеділок, 4 липня, зросли на 10%. Близько 13% щоденного експорту газу Норвегії перебувають під загрозою через страйк.

Ринок газу буде більш жорстким

Експерти вважають, що це зробить ринок газу ще більш жорстким, адже норвезькі постачання блакитного палива стають все більш важливими, після того, як Росія скоротила свої поставки через санкції та війну в Україні.

Також це збіглося з тривалим відключенням ключового експортного об'єкта в США, котрий є ще одним великим джерелом газу для Європи. Такий ряд подій позначається на економіці континенту, завдаючи шкоди галузям, які не можуть перекласти зростання палива на кінцевих користувачів.

Нагадаємо! У червні США вперше в історії доставили більше газу у країни ЄС, ніж Росія, більше про це – розповідали тут. Також агресорка змушує шантажем платити "недружні країни" за газ рублями, що абсолютно суперечить раніше підписаним договорам, оскільки там чітко прописане євро як валюта. Тим, хто відмовляється – припиняє постачання блакитного палива.

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