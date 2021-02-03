Ethereum оновив історичний максимум: яка ціна криптовалюти

Криптовалюта Ethereum 3 лютого зафіксувала новий рекорд. Недавні події з GameStop дають інвесторам надію на прискорення прийняття криптовалют та децентралізованих фінансів (DeFi).

Джерело: CoinMarketCap

Друга за капіталізацією криптовалюта світу у середу, 3 лютого, встановила новий рекорд в ціні – 1 567 доларів.

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Чому ціна росте

Раніше Фінанси 24 писали про те, що інвестори-аналітики об'єднавшись підняли акції GameStop на 500% за 2 дні та ледь не призвели до банкрутства багатомільярдних хедж-фондів.

Через це брокерські платформи, такі як Robinhood, обмежили транзакції для стримування волатильності.

Крипто-аналітики, опитані Coindesk, вважають, що обмежувальні дії можуть залучити більше користувачів у простір DeFi, в якому домінує блокчейн Ethereum.

Оскільки інвестиційна та торгова платформа Robinhood припиняє торгівлю певними активами, такими як GameStop і Nokia (NOK), а генеральний директор Nasdaq Адена Фрідман закликає до регламентів, які заважають роздрібним інвесторам координувати роботу в соціальних мережах, увага до криптовалют лише посилюється,

– сказав Ніколас Пелеканос з NEM Group.

Що відомо про ціну Ethereum

Перед цим історичним максимумом була ціна в 1 459 доларів , яку Ethereum досягнув у січні 2021 року.

, яку Ethereum досягнув у січні 2021 року. Загалом протягом останньої доби криптовалюта виросла на 6,5%, а протягом останнього року на 700%.



Ціна Ethereum протягом останніх 12 місяців / Libertex