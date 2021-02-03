Ethereum оновив історичний максимум: яка ціна криптовалюти

Криптовалюта Ethereum 3 лютого зафіксувала новий рекорд. Недавні події з GameStop дають інвесторам надію на прискорення прийняття криптовалют та децентралізованих фінансів (DeFi).
Джерело: CoinMarketCap
Друга за капіталізацією криптовалюта світу у середу, 3 лютого, встановила новий рекорд в ціні – 1 567 доларів.
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Раніше Фінанси 24 писали про те, що інвестори-аналітики об'єднавшись підняли акції GameStop на 500% за 2 дні та ледь не призвели до банкрутства багатомільярдних хедж-фондів.
Через це брокерські платформи, такі як Robinhood, обмежили транзакції для стримування волатильності.
Крипто-аналітики, опитані Coindesk, вважають, що обмежувальні дії можуть залучити більше користувачів у простір DeFi, в якому домінує блокчейн Ethereum.
Оскільки інвестиційна та торгова платформа Robinhood припиняє торгівлю певними активами, такими як GameStop і Nokia (NOK), а генеральний директор Nasdaq Адена Фрідман закликає до регламентів, які заважають роздрібним інвесторам координувати роботу в соціальних мережах, увага до криптовалют лише посилюється,
– сказав Ніколас Пелеканос з NEM Group.
Ціна Ethereum протягом останніх 12 місяців / Libertex