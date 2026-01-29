Комунальні послуги в Україні: чи подорожчає найближчим часом світло

Постановою від 31 травня 2024 уряд встановив для всіх українців єдину фіксовану ціну на електроенергію. Вона діє незалежно від обсягу споживання світла.

Якими будуть ціни на світло найближчим часом?

Тому тарифи на світло залишаться чинними до 30 квітня 2026 року, про прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Читайте також Оплата за повірку лічильника: за яких обставин доведеться заплатити до 1 000 гривень

До цієї дати українці платитимуть за електроенергію 4,32 гривні за 1 кіловат-годину.

Але зекономити матимуть можливість українці з двозонними лічильниками. Річ у тім, що денний тариф (з 7:00 до 23:00) дійсно становите 4,32 гривні за кіловат-годину для всіх, але нічний тариф (з 23:00 до 7:00) буде знижений до 2,16 гривні за кіловат-годину.

Тризонні лічильники теж дають деякі знижки. Для їхніх власників ціни на електрику є такими:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину; з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, а також з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину; з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Також уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням – за обсяг споживання до 2 тисячі кіловат-годину на місяць доведеться заплатити 2,64 гривні за кіловат-годинку, а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Водночас зростуть тарифи на світло, яке вироблене з відновлюваних джерел, для енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств. Про це пише ligazakon.

Найвища ставка – це 893,49 гривні за кіловат-годину. Але це без урахування податку на додану вартість.

Ціни залежать від джерела енергії, тобто сонце, вітер тощо.

Важливо! Однак ці зміни жодним чином не пов'язані з тарифом для побутових споживачів в Україні.

Що ще слід знати про комуналку в Україні?