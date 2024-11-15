Долар зростає та падає в ціні водночас: що відбувається на ринку валют

Долар фіксує позитивну і від'ємну динаміку на ринку. Валюта реагує на очікування щодо наступних рішень центрального банку США та наслідків політики Дональда Трампа для економіки.

Курс долара на сьогодні

У п'ятницю, 15 листопада, долар США почав торги зі зростання. Крім того, американська валюта фіксує найкращий тиждень за останній місяць. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Підтримкою для валюти стали очікування щодо меншого зниження ставок Федеральною резервною системою США. Річ у тому, що політика Дональда Трампа може призвести до подальшого зростання інфляції, коли він вступить на посаду в січні.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 106,52;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Спершу Індекс долара США коливався на рівні 106,81, наблизившись до пікового рівня за рік. Крім того, за тиждень валюта може зрости на 1,76%. Це найкращий показник з березня.

На момент створення цього матеріалу, індекс торгується на рівні до 106,55, за даними Yahoo!Finance. Наразі цей показник зафіксував спад на 0,12%. Діапазон коливання за день становить 106,51 – 106,96.