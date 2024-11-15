Доллар растет и падает в цене одновременно: что происходит на рынке валют

Доллар фиксирует положительную и отрицательную динамику на рынке. Валюта реагирует на ожидания относительно следующих решений центрального банка США и последствий политики Дональда Трампа для экономики.

Курс доллара на сегодня

В пятницу, 15 ноября, доллар США начал торги с роста. Кроме того, американская валюта фиксирует лучшую неделю за последний месяц. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Поддержкой для валюты стали ожидания относительно меньшего снижения ставок Федеральной резервной системой США. Дело в том, что политика Дональда Трампа может привести к дальнейшему росту инфляции, когда он вступит в должность в январе.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,52;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Сначала Индекс доллара США колебался на уровне 106,81, приблизившись к пиковому уровню за год. Кроме того, за неделю валюта может вырасти на 1,76%. Это лучший показатель с марта.

На момент создания этого материала, индекс торгуется на уровне до 106,55, по данным Yahoo!Finance. Сейчас этот показатель зафиксировал спад на 0,12%. Диапазон колебания за день составляет 106,51 – 106,96.