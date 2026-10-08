Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, наприкінці поточного тижня, у п'ятницю, 9 жовтня, офіційний курс валюти буде таким:

долар США – 44,85 гривні (тобто -1 копійка проти 8 жовтня);

(тобто -1 копійка проти 8 жовтня); євро – 50,14 гривні (тобто -2 копійки проти 8 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 6 жовтня, подорожчавши до 45,06 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку – 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 8 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,62 гривні (-2 копійки), а продаж по 45,13 гривні (-3 копійки).

, станом на вечір 8 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-2 копійки), а продаж по (-3 копійки). Купівля євро проходить по 50,06 гривні (-11 копійок), а продаж – по 50,76 гривні (-9 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45,05 гривні , а продаж – по 45,06 гривні (без змін).

, а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 50,55 гривні (-7 копійок), а продаж – по 50,81 гривні (-14 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,47 гривні (-4 копійки), а продають – по 44,99 гривні (без змін).

(-4 копійки), а продають – по (без змін). Євро купують по 50,49 гривні (без змін), а продають – по 51,37 гривні (-2 копійки).

До слова, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що жовтень навряд чи принесе різкі зміни на валютному ринку України. За прогнозом експерта, Нацбанк і надалі дотримуватиметься режиму "керованої гнучкості", враховуючи співвідношення попиту та пропозиції, щоб стримувати надмірні курсові коливання.

Водночас на ситуацію впливатимуть інфляція, наслідки російських атак для бізнесу та логістики, стан енергетичного ринку, значний торговельний дефіцит і обсяги міжнародної фінансової допомоги.