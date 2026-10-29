Європа випустить мільйони барелів із нафтових запасів, аби приборкати ціни

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Скільки барелів випустять зі сховищ

Протягом наступних трьох місяців Європа планує вивести на ринок 42 мільйони барелів "чорного золота" та нафтопродуктів. Про це в четвер, 29 жовтня, заявив французький міністр економіки Ролан Лескюр перед зустріччю міністрів енергетики Європейського Союзу в Люксембурзі, повідомляє Bloomberg.

За словами чиновника, рішення є частиною міжнародних зусиль зі стабілізації цін на енергоресурси, а половину запланованих обсягів випуску становитиме дизель.

Нагадаємо, у жовтні країни G7 домовилися вивільнити до 100 мільйонів барелів із запасів. Ця ініціатива покликана завершити виконання масштабної програми МЕА, погодженої ще в березні, загальним обсягом 400 мільйонів барелів.

Прогнози

Зокрема, Франція проведе оголошений минулого місяця випуск 10 мільйонів барелів пального вже найближчими днями. За словами Лескюра, запаси спрямують на ринок за собівартістю, завдяки чому ціни впадуть на 12 – 18 центів за літр, а відчутний ефект настане нібито вже з наступного тижня.

Міністр також наголосив, що саме дизель залишається одним із головних викликів для Європи. Посадовець сподівається на "повільне, але впевнене" подолання нинішньої кризи, хоч і не виключив подальшого використання резервів.

Нагадаємо, натомість Дональд Трамп, намагаючись стримати подорожчання енергоносіїв, призупинив застосування частини санкцій проти Росії. Рішенню передувала домовленість із Кремлем про постачання російського дизелю. Однак аналітики сумніваються, що ці заходи суттєво знизять вартість, адже перебої з транспортуванням через Ормузьку протоку залишаються невирішеними.