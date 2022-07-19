Нафти може бути недостатньо: ціни вже пішли вгору

Нафта продовжує дорожчати через занепокоєння щодо недостатньої пропозиції енергоносія на ринку. Яка вартість нафти та що відбувається на ринку, читайте далі.

За понеділок, 18 липня, ціни на нафту виросли на 5%. У вівторок тренд росту продовжується, хоча поки не так суттєво.

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Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 106,73 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна піднялася на 0,36%.

торгуються на рівні 106,73 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна піднялася на 0,36%. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 103,05 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 0,44% більше, ніж на відкритті ринку.

Чому нафта дорожчає

Насправді зараз ринок нафти дещо "штормить": ціна то різко падає, то різко росте, тому що різні фактори тиснуть на ринок:

З одного боку росту цін сприяє занепокоєння щодо пропозиції нафти через санкції Заходу щодо росії. Адже ЄС до кінця року майже повністю відмовиться від російської нафти і шукає альтернативи.

З іншого боку зростає занепокоєння щодо можливої глобальної рецесії, яка обвалить попит на нафту, а разом з тим і ціни.

Ціни на нафту, можливо, досягли свого піку, але не схоже на те, що вони істотно знижуватимуться надалі, якщо нам ОПЕК+ не підкине великий сюрприз,

– сказав Джеффрі Галлі, старший ринковий аналітик OANDA.

Минулого тижня президент США Джо Байден відвідав найбільшого експортера нафти Саудівську Аравію, сподіваючись укласти угоду щодо збільшення видобутку нафти. Однак домовленостей не вдалося досягти. Невдалі переговори й були основною причиною різкого стрибка в цінах 18 липня.

Прогнози для ринку нафти

Зараз існують дуже різні прогнози щодо цін на нафту, в залежності від, чи та коли настане рецесія у світі.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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