Цінові гойдалки: нафта знову коштує понад 100 доларів

Нафта "ходить" навколо позначки 100 доларів вже кілька днів. Що відбувається на ринку нафти та чому ціни так швидко міняються, розповідаємо в матеріалі 24 каналу.

Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 102,14 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна піднялася на понад 3%.

торгуються на рівні 102,14 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна піднялася на понад 3%. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 98,36 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 2,69% більше, ніж на відкритті ринку.

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Чому нафта дорожчає

Нафта відновлюється після різкого падіння – це природний стан ринку, особливо зважаючи на те, що попит зараз вищий за пропозицію. Адже країни ОПЕК все ще не можуть вийти на цільовий рівень видобутку – зокрема, стало відомо, що Саудівська Аравія не в змозі швидко наростити видобуток нафти. Щобільше, країни ЄС шукають альтернативу російській нафті.

Прогнози для ринку нафти

Зараз існують дуже різні прогнози щодо цін на нафту, в залежності від, чи та коли настане рецесія у світі.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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