Нафта відновлюється після різкого падіння: що драйвить ціни

13 липня 2022 , 13:01
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Після чергового обвалу на ринку нафти ціни знову поповзли догори. Що відбувається на ринку нафти та чому його "штормить", розповідаємо в матеріалі 24 каналу.

За минулу добу нафта подешевшала приблизно на 7%. Але вже у середу, 13 липня, ціни почали відновлювати втрачене напередодні.

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Скільки коштує нафта

  • Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 100,48 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна піднялася з 99,31 долара на 1%. 
  • Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 96,86 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 1,06% більше, ніж на відкритті ринку. 

Чому нафта дорожчає

Нафта відновлюється після різкого падіння – це природний стан ринку, особливо зважаючи на те, що попит зараз вищий за пропозицію. Адже країни ОПЕК все ще не можуть вийти на цільовий рівень видобутку, а країни ЄС шукають альтернативу російській нафті. Однак є низка факторів, які обмежують ріст нафти і навіть сприятимуть її падінню:

  • запаси нафти у США зросли;
  • кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зросла, що призведе до зменшення попиту на нафту;
  • американський долар зміцнився до 20-річного максимуму, що також тисне на ціни на нафту.

Прогнози для ринку нафти

Зараз існують дуже різні прогнози щодо цін на нафту, в залежності від, чи та коли настане рецесія у світі.

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Автор: Юлія Поскробок