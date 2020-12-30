Вартість біткойна знову побила історичний рекорд: який курс зараз
У середу, 30 грудня, курс біткойна досягнув позначки в понад 28 500 доларів за монету. Таким чином, криптовалюта вкотре цього місяця оновила історичний максимум.
Про стрімке зростання вартості першої цифрової валюти свідчать дані CoinDesk.
Що таке Bitcoin?Біткойн (bitcoin, BTC) – це криптовалюта, не представлена на таких фізичних носіях, як банкноти чи монети. Тобто це віртуальні гроші. Випуском криптовалюти не займається банк. Натомість це роблять комп'ютери з установленою програмою-клієнтом із відкритим вихідним кодом.
Ціна біткойна невпинно зростає
Попередній ціновий рекорд на рівні 28 335 доларів перша криптовалюта встановила в неділю, 27 грудня.
Вранці в середу котирування на біржі Bitstamp в моменті злетіли до 28 568 долара за монету.
Графік BTC/USD / ДаніTradingView
Упродовж останньої доби біткойн зріс у ціні на 7,4%, за тиждень – на 19,6%.
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