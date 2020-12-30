У середу, 30 грудня, курс біткойна досягнув позначки в понад 28 500 доларів за монету. Таким чином, криптовалюта вкотре цього місяця оновила історичний максимум.

Про стрімке зростання вартості першої цифрової валюти свідчать дані CoinDesk.

Що таке Bitcoin? Біткойн (bitcoin, BTC) – це криптовалюта, не представлена на таких фізичних носіях, як банкноти чи монети. Тобто це віртуальні гроші. Випуском криптовалюти не займається банк. Натомість це роблять комп'ютери з установленою програмою-клієнтом із відкритим вихідним кодом.

Ціна біткойна невпинно зростає

Попередній ціновий рекорд на рівні 28 335 доларів перша криптовалюта встановила в неділю, 27 грудня.

Вранці в середу котирування на біржі Bitstamp в моменті злетіли до 28 568 долара за монету.



Графік BTC/USD / ДаніTradingView

Упродовж останньої доби біткойн зріс у ціні на 7,4%, за тиждень – на 19,6%.

Капіталізація першої криптовалюта досягла 530 мільярдів доларів, індекс домінування – 69,2%.