В среду, 30 декабря, курс биткоина достиг отметки в более 28 500 долларов за монету. Таким образом, криптовалюта в очередной раз в этом месяце обновила исторический максимум.

О стремительном росте стоимости первой цифровой валюты свидетельствуют данные CoinDesk.

Что такое Bitcoin? Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, не представлена ​​на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюты не занимается банк. В свою очередь это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.

Цена биткоина постоянно растет

Предыдущий ценовой рекорд на уровне 28 335 долларов первая криптовалюта установила в воскресенье, 27 декабря.

Утром в среду котировки на бирже Bitstamp в моменте взлетели до 28 568 долларов за монету.



График BTC/USD / Данные TradingView

В течение последних суток биткоин вырос в цене на 7,4%, за неделю – на 19,6%.

Капитализация первой криптовалюта достигла 530 миллиардов долларов, индекс доминирования – 69,2%.