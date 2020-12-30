Стоимость биткоина снова побила исторический рекорд: какой курс сейчас
В среду, 30 декабря, курс биткоина достиг отметки в более 28 500 долларов за монету. Таким образом, криптовалюта в очередной раз в этом месяце обновила исторический максимум.
О стремительном росте стоимости первой цифровой валюты свидетельствуют данные CoinDesk.
Что такое Bitcoin?Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, не представлена на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюты не занимается банк. В свою очередь это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.
Цена биткоина постоянно растет
Предыдущий ценовой рекорд на уровне 28 335 долларов первая криптовалюта установила в воскресенье, 27 декабря.
Утром в среду котировки на бирже Bitstamp в моменте взлетели до 28 568 долларов за монету.
График BTC/USD / Данные TradingView
В течение последних суток биткоин вырос в цене на 7,4%, за неделю – на 19,6%.
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