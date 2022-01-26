Згідно з даними інвестиційної компанії, до 2030 року вартість біткойна перетне позначку в 1 мільйон доларів за штуку, навіть попри те, що з початку 2022 року криптовалюта тестує нові й нові мінімуми. Головна причина – інвестори все ще зосередженні на довготривалих перспективах цифрової монети.

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Біткойн може коштувати 1 мільйон доларів

Ринкова капіталізація найвідомішої криптовалюти світу все ще становить лише частку від загальної вартості глобальних активів, і, ймовірно, буде масштабуватися в міру того, як інші країни повторять рішення Сальвадору щодо визнання монети законним платіжним засобом, повідомляє аналітик Ark Invest.

Наше дослідження показує, що біткойн має потенціал для трансформації історії грошей, надаючи фінансову свободу та розширення прав і можливостей справедливим, глобальним і розподіленим способом,

– розповів експерт.

У Ark Invest додали, що інформація в мережах блокчейну показує, що щонайменше 13,5 мільйона біткойнів не були переміщені протягом понад 155 днів, що свідчить про довгострокову модель поведінки. Ба більше, річний обсяг розрахунків у біткойнах перевищив обсяг розрахунків Visa – у 2021 році цей показник оцінили у 13,1 трильйона доларів.

Ціна біткойна може злетіти до 1 мільйона доларів за монету / Фото Getty Images

Зверніть увагу! На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 37 715 доларів. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 714,33 мільярда доларів, інформує CoinDesk. Максимально біткойн коштував майже 69 тисяч доларів.

Інші розробки, які можуть стимулювати ширше використання біткойна, – оновлення Taproot, перша зміна його протоколу з липня 2017 року, а також Lightning Network, що прискорює транзакції. В інвестиційній фірмі також вважають, що розмови про негативний вплив майнінгу біткойна для навколишнього середовища – це недостатнє інформування.