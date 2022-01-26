Согласно данным инвестиционной компании, к 2030 году стоимость биткоина пересечет отметку в 1 миллион долларов за штуку, даже несмотря на то, что с начала 2022 года криптовалюта тестирует все новые и новые минимумы. Главная причина – инвесторы все еще сосредоточены на долговременных перспективах цифровой монеты.

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Биткоин может стоить 1 миллион долларов

Рыночная капитализация самой известной криптовалюты мира все еще составляет лишь часть общей стоимости глобальных активов, и, вероятно, будет масштабироваться по мере того, как другие страны повторят решение Сальвадора по признанию монеты законным платежным средством, сообщает аналитик Ark Invest.

Наше исследование показывает, что у биткоина есть потенциал для трансформации истории денег, предоставляя финансовую свободу и расширение прав и возможностей справедливым, глобальным и распределенным способом,

– рассказал эксперт.

В Ark Invest добавили, что информация в сетях блокчейна показывает, что по меньшей мере 13,5 миллиона биткоинов не были перемещены в течение более 155 дней, что свидетельствует о долгосрочной модели поведения. Более того, годовой объем расчетов в биткоинах превысил объем расчетов Visa – в 2021 году этот показатель оценили в 13,1 триллиона долларов.

Цена биткоина может взлететь до 1 миллиона долларов за монету / Фото Getty Images

Обратите внимание! К моменту создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 37 715 долларов. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 714,33 миллиарда долларов, сообщает CoinDesk . Максимально биткоин стоил почти 69 тысяч долларов.