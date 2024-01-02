Стоимость биткойна выросла
В целом за 2023 год биткойн подорожал на 156%. Это произошло на фоне ажиотажа среди инвесторов, вызванным возможным одобрением Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) запуска биржевых спотовых биткойн-фондов (BTC-ETF).
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В последние годы SEC начала отклонять заявки на запуск спотовых биткойн-ETF, утверждая, что ныне рынок криптовалют уязвим для манипуляций. Несмотря на это, ожидается, что уже в январе регуляторные органы одобрят некоторые из 13 предложенных спотовых биткойн-ETF.
Есть вероятность, что если SEC откажет в разрешении, это может повлечь за собой резкое падение цены на биткойн.