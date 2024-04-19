Біткойн обвалився нижче 60 тисяч доларів перед тим, як знову різко злетіти в ціні

До халвінгу біткойна залишилися буквально годин. При цьому криптовалюта фіксує різкі зміни на ринку.

Різкі коливання біткойна на ринку

У п'ятницю, 19 квітня, ціна біткойна (далі BTC) зросла вище 64 тисяч доларів за монету. Цифрова монета відновила свої позиції на ринку після обвалу до менше, ніж 60 тисяч доларів за монету.

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Нагадаємо, що ринок криптовалют відомий своєю волатильністю.Тим паче біткойн продовжує фіксувати цінові обвали та злети напередодні халвінгу.

Що таке халвінг Це фундаментальний процес, під час якого фіксують зменшення винагороди за майнінг та перевірку нових блоків на 50%. У результаті майнери заробляють лише половину кількості BTC за видобутий блок. Ця подія відбувається кожні 4 роки. Цього разу винагорода впаде з 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок.

Інші криптовалюти також зросли в ціні. Зокрема, Ethereum додав в ціні понад 3%, тоді як Solana подорожчала приблизно на 10%. Водночас додають, що не лише халвінг впливає на динаміку біткойна на ринку.

Які ще фактори впливають на біткойн

Криптовалюта також суттєво подорожчала через атаку Ірану на Ізраїль. У суботу, 13 квітня, ціна біткойна наблизилася до 70 тисяч доларів. Також виділяють такі фактори, як обсяги торгів та дані про інфляцію у США.

На момент створення цього матеріалу на ринку фіксують таку динаміку: