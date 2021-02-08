Біткойн вкотре побив рекорд: яка ціна і до чого тут Tesla

Ціна криптовалюти невпинно зростає і 8 лютого встановила новий історичний максимум. Яка ціна та причини, читайте на Фінанси 24.

Яка ціна біткойну

У понеділок, 8 лютого біткойн (BTC) підскочив майже на 3 000 доларів за кілька хвилин. Відтак ціна піднялася вище 43 тисяч доларів.

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За даними CoinMarketCap станом на 16:00 максимальна ціна біткойна буладоларів.



Ціна біткойна у лютому 2021 / Libertex

Чому біткойн росте

Компанія-виробник електрокарів Tesla вирішила придбати біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Про це компанія повідомила Комісію з цінних паперів та бірж (SEC). Саме такі плани і спричинили до стрімкого росту криптовалюти.

У компанії зазначили, що намагаються вкладати свої пасивні активи в різні інструменти, одним з яких і криптовалюти. Крім того, в Tesla розповіли і про більш глобальні плани щодо біткойна, зокрема можливість покупки автомобіля.

Ми очікуємо, що найближчим часом ми почнемо приймати біткойни як форму оплати за наші продукти, відповідно до чинного законодавства та спочатку на обмеженій основі,

– повідомили в Tesla.

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