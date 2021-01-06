Ціна біткойна вкотре побила історичний максимум
Біткойн у середу, 6 січня, оновив свій історичний рекорд. Криптовалюта подорожчала до 35 634 долара.
Ціна біткойна зросла на 11,16%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
До слова Чому ціна біткойна б'є світові рекорди: криптолідер назвав головні причини
Що було раніше
- У грудні 2020 року криптовалюта вперше оновила свій історичний максимум і досягнула позначки у понад 20 000 долари.
- 2 січня ціна біткойн піднялась у понад 32 тисячі доларів, а потім подорожчав до 34 000 долари.
- Криптолідер PwC Анрі Арсланян пояснив, що такі рекорди пов'язані з постійною появою інституційних гравців та страх роздрібних інвесторів упустити свій шанс.
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