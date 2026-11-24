Курс біткоїна станом на 24 листопада 2026 року / Фото Pexels
Пожвавлення на світових фондових ринках не змогло забезпечити тривалого відновлення котирувань провідних криптовалют. Попри новини про повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia, увага інвесторів залишається зосередженою на численних проблемах сектору цифрових активів.
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У вівторок, 24 листопада, біткоїн дешевшав на 3%, пише Bloomberg. І хоча напередодні на тлі повідомлення від Nvidia його вартість підскочила майже на 6%, згодом увесь приріст було нівельовано: під час ранкових торгів у Нью-Йорку найпопулярніша криптовалюта світу коштувала близько 59 700 доларів.
Зокрема, довіру до крипторинку похитнула масштабна хакерська атака на Binance наприкінці жовтня, унаслідок якої було викрадено 6,3 мільярда доларів. Водночас прискорився відтік коштів з американських спотових біткоїн-ETF, що позбавило криптовалюту одного з ключових джерел цінової підтримки.
Окрім того, відновлення попиту на ризикові активи після повернення Хуанга посилило очікування щодо можливого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США в грудні. Такий сценарій може негативно позначитися на вартості інструментів, які не приносять процентного доходу, зокрема біткоїна.
Тривалий відтік коштів інституційних інвесторів з ETF та очікування посилення монетарної політики роблять біткоїн вразливим до подальшого падіння, якщо ситуація з ліквідністю у світовій економіці або попитом на ризикові активи на фондових ринках не стабілізується
Цікаво! Минулими вихідними біткоїн опустився до дворічного мінімуму – 55 254 доларів. Загалом за листопад криптовалюта втратила близько 20% вартості, а від історичного максимуму, зафіксованого у жовтні 2025 року, – понад половину.
Щоправда, у нинішньому падінні вбачають і певні можливості для інвесторів. Наприклад, у FxPro припускають, що поточні котирування можуть стати сприятливою точкою входу для довгострокових вкладень, а також забезпечити привабливе співвідношення ризику та потенційного прибутку для спекулянтів.
Нагадаємо, результати проміжних виборів у США на початку листопада посилили очікування щодо жорсткішого регулювання криптоіндустрії після переходу обох палат Конгресу під контроль Демократичної партії наступного року.
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