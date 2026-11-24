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Скільки тепер коштує BTC

У вівторок, 24 листопада, біткоїн дешевшав на 3%, пише Bloomberg. І хоча напередодні на тлі повідомлення від Nvidia його вартість підскочила майже на 6%, згодом увесь приріст було нівельовано: під час ранкових торгів у Нью-Йорку найпопулярніша криптовалюта світу коштувала близько 59 700 доларів.

Динаміка вартості біткоїна на тлі новин про Nvidia / Інфографіка Bloomberg

Зокрема, довіру до крипторинку похитнула масштабна хакерська атака на Binance наприкінці жовтня, унаслідок якої було викрадено 6,3 мільярда доларів. Водночас прискорився відтік коштів з американських спотових біткоїн-ETF, що позбавило криптовалюту одного з ключових джерел цінової підтримки.

Окрім того, відновлення попиту на ризикові активи після повернення Хуанга посилило очікування щодо можливого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США в грудні. Такий сценарій може негативно позначитися на вартості інструментів, які не приносять процентного доходу, зокрема біткоїна.

Тривалий відтік коштів інституційних інвесторів з ETF та очікування посилення монетарної політики роблять біткоїн вразливим до подальшого падіння, якщо ситуація з ліквідністю у світовій економіці або попитом на ризикові активи на фондових ринках не стабілізується– зазначили у зверненні до клієнтів інвестиційної компанії Tagus Capital, що спеціалізується на блокчейні.

Цікаво! Минулими вихідними біткоїн опустився до дворічного мінімуму – 55 254 доларів. Загалом за листопад криптовалюта втратила близько 20% вартості, а від історичного максимуму, зафіксованого у жовтні 2025 року, – понад половину.

Щоправда, у нинішньому падінні вбачають і певні можливості для інвесторів. Наприклад, у FxPro припускають, що поточні котирування можуть стати сприятливою точкою входу для довгострокових вкладень, а також забезпечити привабливе співвідношення ризику та потенційного прибутку для спекулянтів.

Нагадаємо, результати проміжних виборів у США на початку листопада посилили очікування щодо жорсткішого регулювання криптоіндустрії після переходу обох палат Конгресу під контроль Демократичної партії наступного року.