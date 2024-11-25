Головна алюмінієва компанія Росії скорочує виробництво

Компанія "Русал" планує скоротити обсяги виробництва металу на 250 тисяч тонн. Для розуміння, це головна алюмінієва компанія у Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Головна причина – це ціна на глинозем. Сировина, яка потрібна для виробництва алюмінію зросли в ціні майже вдвічі з січня 2024 року. Вартість цієї сировини виросла до понад 700 доларів за тонну на світовому ринку.

Важливо! Російська компанія, якою володіє олігарх з близького оточення Володимира Путіна Олег Дерипаска, до початку повномасштабної війни в Україні контролював Миколаївський глиноземний завод. Проте зараз росіяни вимушені купувати понад третину потрібного глинозему на світових ринках за біржовими цінами.

Водночас частка глинозему у собівартості металу збільшилася до понад 50%. Цікаво, що зазвичай цей показник становить від 30 до 35%. У компанії "Русал" додали, що подорожчання глинозему не компенсується відповідним зростанням цін на готовий алюміній. Як результат, така тенденція негативно впливає на прибутковість виробництва.

До теми! Станом на 25 листопада ф'ючерси на алюміній торгуються на рівні 2675 доларів за тонну, наблизившись до пікового рівня за 5 місяців, інформує TradingEconomics.

Ціна на глинозем – це не всі виклики, з якими зіткнулася російська компанія. Додаткові проблеми пов'язані з "слабкою макроекономічною ситуацією" і надлишком пропозиції металу на ринку, тоді як попит на нього падає через уповільнення в основних галузях-споживачах (будівництво, автомобілебудування). Ще один фактор впливу – це жорстка монетарна політика в Росії.