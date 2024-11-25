Дональд Трамп може спровокувати обвал низки валют

Стратеги з Bank of America заявили, що інвестори недооцінюють ризики торгової війни, яка може початися під час другого президентства Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Вони прогнозують, що у першій половині 2025 року валюти ринків, які розвиваються, впадуть на 5%. Крім того, вони очікують розпродажу суверенних облігацій. З моменту перемоги Дональда Трампа на виборах Індекс MSCI для валют ринків, що розвиваються, впав приблизно на 1%. Серед головних причин виділяють такі:

Побоювання щодо додаткових торгових мит;

Потенційна ескалація російсько-української війни.

Наразі відомо, що найбільше постраждали валюти країн з Східної Європи. При цьому в Bank of America вважають, що основний удар припаде на китайську валюту – юань.

Зокрема, китайська валюта може впасти до 7,6 юаня за долар у перші 6 місяців наступного року, якщо адміністрація Трампа введе мита на рівні 40% на китайські товари. Якщо США запровадять тарифи на рівні 60%, то курс буде на рівні 8 юанів за долар. Станом на 25 листопада курс коливається на рівні 7,25 юаня за долар, за даними Google Фінанси.