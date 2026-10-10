Яка вага дисків

Вага автомобільного диска залежить від його діаметра, ширини, конструкції та способу виготовлення, розповідає 24 Канал.

За даними аналізу понад 4 тисяч моделей коліс, середня маса литого диска становить:

R15 – 7,32 кілограма;

R16 – 8,59 кілограма;

R17 – 9,82 кілограма;

R18 – 11,17 кілограма;

R19 – 12,28 кілограма.

Тобто орієнтовна вага комплекту з чотирьох дисків сягає:

R16 – близько 34,4 кілограма;

R17 – близько 39,3 кілограма;

R18 – близько 44,7 кілограма.

Однак це лише орієнтовна вага, оскільки конкретні моделі можуть бути легшими або важчими.

Скільки можна заробити на дисках

За даними Metalolom.biz.ua, на початку жовтня середня ціна алюмінію в Україні становить 64,50 гривні за кілограм.

Таким чином, за чотири алюмінієві диски можна орієнтовно отримати до двох тисяч гривень.

Розмір диска Вага 4 дисків Орієнтовна сума R15 29,28 кілограма 1 862 гривень R16 34,36 кілограма 2 185 гривень R17 39,28 кілограма 2 497 гривень R18 44,68 кілограма 2 841 гривень R19 49,12 кілограма 3 123 гривень

Втім, остаточна сума залежатиме від фактичної ваги дисків та тарифу конкретного пункту прийому.

Як отримати більше

Перед здачею дисків варто звернути увагу не лише на ціну за кілограм, а й на те, що саме пункт прийому вважає алюмінієвим брухтом.

Найперше варто зняти шини. Також бажано прибрати сторонні елементи, якщо це можливо зробити без зайвих витрат:

балансувальні важки;

пластикові ковпачки

вентилі;

та інші деталі.

Якщо цього не зробити, приймальники встановлять високий відсоток "засмічення", що значно знизить кінцеву виплату.

Диски краще здавати окремою партією, а перед поїздкою зателефонувати у кілька пунктів і уточнити актуальну ціну саме на автомобільні алюмінієві диски.

Нагадаємо. окрім автомобільних дисків, українці можуть непогано заробити на інших залишках після ремонту чи обслуговування авто. Як вже повідомлялося, старий автомобільний акумулятор вагою 15 кілограмів може принести близько 330 гривень.