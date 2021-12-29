Цікава примха історії: Ілон Маск поділився власною теорією щодо творця біткойна

Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск у 2021 році сприяв як злетам курсу біткойна, так його падінням. Він стан одним з найвпливовіших інфлюенсерів у світі криптовалют. Тепер Маск поділився своїми думками щодо творця біткойна.

Наразі відомо, що за створення найпопулярнішої у світі цифрової монети стоїть особа або група людей відома як Сатоши Накамото. Усі спроби з'ясувати справжнє ім'я творця біткойна зазнавали невдачі. Хоча нещодавно у нього можливо відсудили 100 мільйонів доларів.

До теми До 1000% зростання: скільки інвесторам принесли 5 найприбутковіших криптовалют у 2021 році

Ілон Маск про творця біткойна

Однак Ілон Маск вважає, що насправді не так вже й важливо, хто саме ховається під псевдонімом Сатоши Накамото, на відміну від еволюції ідеї, яка привела до створення біткойна. У цьому контексті він згадав ім'я криптопіонера Ніка Сабо, як драйвера цього процесу. Наприклад, засновник Tesla розповів, що можна простежити за еволюцією ідей до запуску біткойна і побачити, хто писав про ці речі. Він також додав, що це цікава примха історії людства: існування конкретної технології, винахідник якої є повністю анонімним.

Звичайно, я не знаю, хто створив біткойн. Здається, що Нік Сабо, ймовірно, більше ніж будь-хто інший, відповідальний за розвиток цих ідей,

– розповів Ілон Маск.

Ілон Маск поділився своїми думками щодо історії біткойна / Фото Getty Images

Сабо найбільш відомий як винахідник одного з попередників біткойна (Bit Gold) і цифрових смартконтрактів, які з часом перетворилися на ключову частину блокчейну Ethereum. Раніше Сабо заперечував, що він Сатоши Накамото. Зникнення творця біткойна невдовзі після старту проєкту призвело до наступних наслідків:

палких спекуляцій протягом останнього десятиліття щодо того, хто відповідальний за створення цифрової монети;

масштабної золотої лихоманки на ринку криптовалют, результатом якої стало створення тисяч різних монет.

Цікаво Санкції США та штучний інтелект: професор з Китаю може увійти до списку найбагатших людей світу

Таємниця навколо справжнього імені Сатоши Накамото допомогла біткойну розвиватися як незалежна, децентралізована технологія. Творці криптовалют-конкурентів, наприклад співзасновник Ethereum Віталік Бутерін, намагалися уникнути їхнього величезного впливу на свої проєкти, виділивши питання централізації.

Актуальні дані щодо статків Маска та вартості біткойна: