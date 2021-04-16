Цифровий юань: Банк Японії розповів, чи загрожує Китай статусу долара

Китай робить рішучі кроки на шляху до запровадження цифрового юаня. Тож, офіційний представник Банку Японії розповів, чи загрожує це статусу долара у світі, та чи планує Токіо приєднуватися до цього тренду.

Після запуску пробної версії цифрового юаня Народний банк Китаю максимально наблизився до того, щоб стати першим центробанком у світі, який запустить віртуальний аналог паперових грошей.

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Цифрова ера

Китай працює над віртуальним юанем з 2014 року. Це привертало підвищену увагу зі сторони іноземних центральних банків та політиків. Крім того, стрімке розповсюдження криптовалют та їхній очевидний успіх протягом останніх років свідчать про те, що на арені з'явилися реальні конкуренти для готівки. До того ж віртуальні гроші мають всі шанси кардинально змінити глобальний фінансовий ринок.

Пандемія коронавірусу лише пришвидшила темпи переходу до безготівкової системи платежів. Ця тенденція вплинула навіть на Японію, де переважна більшість досі використовує банкноти та монет для фінансових операцій.

Нещодавно стало відомо, що адміністрація Джозефа Байдена посилить контроль за просуванням Китаю на шляху до створення повноцінної цифрової валюти. У США остерігаються, що офіційний Пекін, таким чином, спробує забрати у долара звання лідера на глобальному фінансовому ринку. Попри це у Японії вважають, що американський долар і надалі залишатиметься головною резервною валютою світу.

Резервна валюта – це загальновизнана у світі валюта, яку використовують для створення в Центральних банках інших країн резерву грошових коштів з метою здійснення міжнародних розрахунків

Статус долара, як головної резервної валюти світу, не зміниться так легко. Фактично, перевага долара може зрости, якщо США підуть шляхом діджиталізації,

– сказав Казусіге Каміяма, очільник відділу платіжних систем Банку Японії.

Шлях Японії

Японія цілком заслужено є однією з передових країн у світі технологій. Каміяма зауважив, що у центробанку поки що немає конкретних планів щодо пробного тестування цифрової нацвалюти. Крім того, він заперечивши, що Японія відстає у вивченні цифрової валюти.

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Минулого тижня японський регулятор почав першу фазу власних технічних експериментів з цифровими валютами. Банк Японії також бере участь у відповідних групових дослідженнях з Банком міжнародних розрахунків та шістьма основними центральними регуляторами, включаючи Федеральний резерв і Європейський центральний банк. У жовтні представники цієї групи зазначили, що запровадження віртуальних валют не має стати причиною підриву стабільність фінансової системи.

Навряд чи хоча б одна цифрова валюта від центрального банку завоює світ, поки всі будуть працювати над покращенням своїх платіжних систем,

– підмітив Каміяма.