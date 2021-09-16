Несмотря на то, что Африка – это самый маленький рынок цифровых активов в мире, динамика его развития является одной из самых высоких.

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Бум криптовалют в Африке

Аналитикы платформы Chainalysis сообщили , что за год рынок криптовалют в Африке вырос в цене более чем на 1200% . За это время объем сделок с виртуальными валютами в регионе увеличился на 105,6 миллиарда долларов. Кроме того, этот континент может похвастаться самым высоким уровнем адаптации виртуальных денег в мире. Сразу несколько стран вошли в первую двадцатку Глобального индекса внедрения криптовалют в 2021 году:

Кения,

Танзания,

Южная Африка,

Нигерия.

Африка также занимает третье место в мире по темпам развития криптовалютной экономики. Именно на этот регион приходится значительная доля транзакций с цифровыми валютами – чуть более 7%, тогда как средний показатель в мире равен 5,5% .

Африка – один из лидеров по адаптации криптовалют в мире / Фото Chainalysis

Главные импульсы рынка

В Chainalysis считают, что один из движущих факторов – популярность P2P-платформ, используемых для транзакций с криптовалютами. К тому же немало африканских регуляторов ограничили доступ горожан к централизованным криптобиржам. Например, Южная Африка летом запретила компании Binance работать в стране. Основанием для этого стали сложности с работой криптобиржи в ряде государств , включая Великобританию и Китай.

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Криптовалюты становятся все более удобными для пользователей, поэтому они могут привлечь новых людей в криптовалютною экономику и помочь им увидеть, что виртуальная валюта – быстрее, дешевле, удобнее,

– добавил глава компании Paxful Артур Шабак.