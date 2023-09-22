ЦБ Туреччини підвищив ставки до максимуму

З червня цього року, це вже четверте підняття ставки. Нині Центробанк очолює Хафізе Гайе Еркан, до неї показник знаходився на рівні 8,5%.

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У повідомленні ЦБ йдеться про те, що жорстка монетарна політика буде продовжуватися, поки не ослабне інфляція. Надалі ставку підвищуватимуть таким чином, щоб спровокувати уповільнити інфляцію до 5% у середньостроковій перспективі.

Зверніть увагу! У серпні споживчі ціни у Туреччині зросли на 58,9% у річному вираженні.

Після такого рішення ЦБ турецька ліра подешевшала порівняно з доларом – 27,1 ліри за долар.

Глава Deutsche Bank розповів про перспективи Німеччини

Німецький банкір та генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Шівінг розповів, щоб країна не стала "хворою особою Європи", їй потрібно вирішити декілька структурних проблем.

Існують структурні недоліки, які стримують нашу економіку та не дозволяють їй розвивати свій потенціал,

– додав банк

До них належать: