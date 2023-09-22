ЦБ Турции повысил ставки до максимума

С июня этого года это уже четвертое поднятие ставки. В настоящее время Центробанк возглавляет Хафизе Гайе Эркан, к ней показатель находился на уровне 8,5%.

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В сообщении ЦБ говорится, что жесткая монетарная политика будет продолжаться, пока не ослабнет инфляция. В дальнейшем ставка будет повышаться таким образом, чтобы спровоцировать замедлить инфляцию до 5% в среднесрочной перспективе.

Обратите внимание! В августе потребительские цены в Турции выросли на 58,9% в годовом выражении.

После такого решения ЦБ турецкая лира подешевела по сравнению с долларом – 27,1 лиры за доллар.

Глава Deutsche Bank рассказал о перспективах Германии

Немецкий банкир и генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шивинг рассказал, чтобы страна не стала "больным лицом Европы", ей нужно решить несколько структурных проблем.

Существуют структурные недостатки, которые сдерживают нашу экономику и не позволяют ей развивать свой потенциал,

– добавил банк

К ним относятся: