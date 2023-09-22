ЦБ Турции повысил ставки до максимума
С июня этого года это уже четвертое поднятие ставки. В настоящее время Центробанк возглавляет Хафизе Гайе Эркан, к ней показатель находился на уровне 8,5%.
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В сообщении ЦБ говорится, что жесткая монетарная политика будет продолжаться, пока не ослабнет инфляция. В дальнейшем ставка будет повышаться таким образом, чтобы спровоцировать замедлить инфляцию до 5% в среднесрочной перспективе.
После такого решения ЦБ турецкая лира подешевела по сравнению с долларом – 27,1 лиры за доллар.
Глава Deutsche Bank рассказал о перспективах Германии
Немецкий банкир и генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шивинг рассказал, чтобы страна не стала "больным лицом Европы", ей нужно решить несколько структурных проблем.
Существуют структурные недостатки, которые сдерживают нашу экономику и не позволяют ей развивать свой потенциал,
– добавил банк
К ним относятся:
- Высокие издержки на электроэнергию. Усложняет ситуацию здесь фактор непредсказуемости;
- Устаревшие железнодорожные сети;
- Отставание в области цифровизации;
- Бюрократия и длительные процедуры согласования;
- проблемы в производственном секторе;
- рост цен на энергоносители