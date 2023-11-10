Основні зміни на ринку валют

У п'ятницю, 10 листопада, Індекс долара США коливався на рівні 105,81, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор втратив під час торгів 0,09%. Діапазон коливання становить від 105,74 до 106,01.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,99 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар демонструє змішану динаміку

Долар США під час торгової сесії у п'ятницю зафіксував спад відносно євро, тоді як зміцнив позиції проти японської єни. Річ у тому, що інвестори оцінювали останні заяви глави Федерального резерву Джерома Павелла. Зокрема, банкір повідомив, що американський регулятор може знову підвищити ключову ставку, адже інфляція все ще залишається вище бажаного показника у 2%, пише Reuters.

Примітка! Наразі інфляція у США тримається на рівні 3,7% у річному розрахунку, за даними Trading Economics. Нагадаємо, що цей показник досягнув максимуму за понад 40 років у червні 2022 року. Йдеться про інфляцію на рівні 9,1% річних.