Основные изменения на рынке валют
В пятницу, 10 ноября, Индекс доллара США колебался на уровне 105,81, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор потерял во время торгов 0,09%. Диапазон колебания составляет от 105,74 до 106,01.
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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,99.
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Доллар демонстрирует смешанную динамику
Доллар США во время торговой сессии в пятницу зафиксировал спад по отношению к евро, в то время как укрепил позиции против японской иены. Дело в том, что инвесторы оценивали последние заявления главы Федерального резерва Джерома Пауєлла. В частности, банкир сообщил, что американский регулятор может снова повысить ключевую ставку, ведь инфляция все еще остается выше желаемого показателя у 2%, пишет Reuters.