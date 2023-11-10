Основные изменения на рынке валют

В пятницу, 10 ноября, Индекс доллара США колебался на уровне 105,81, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор потерял во время торгов 0,09%. Диапазон колебания составляет от 105,74 до 106,01.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,99 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар демонстрирует смешанную динамику

Доллар США во время торговой сессии в пятницу зафиксировал спад по отношению к евро, в то время как укрепил позиции против японской иены. Дело в том, что инвесторы оценивали последние заявления главы Федерального резерва Джерома Пауєлла. В частности, банкир сообщил, что американский регулятор может снова повысить ключевую ставку, ведь инфляция все еще остается выше желаемого показателя у 2%, пишет Reuters.

Примечание! В настоящее время инфляция в США держится на уровне 3,7% в годовом расчете, по данным Trading Economics. Напомним, что этот показатель достиг максимума более чем за 40 лет в июне 2022 года. Речь идет об инфляции на уровне 9,1% годовых.