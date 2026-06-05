Центробанк Росії стимулює громадян відмовлятися від заощаджень у валюті. Водночас регулятор прагне змусити росіян формувати саме рублеві депозити.

Як Центробанк Росії змушує росіян тримати заощадження в рублях?

Центробанк Росії популяризує рублеві депозити серед росіян за допомогою різних інструментів. Зокрема, пропонуючи завищені банківські пропозиції за вкладами в рублях, повідомляє СЗРУ.

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До того ж російський регулятор використовує такі методи:

"створює" відсутність дохідності за валютними депозитами;

впроваджує загороджувальні комісії на купівлю іноземної валюти.

Як показує статистика, ще 10 років тому частка заощаджень росіян в іноземній валюті, що зберігались у банках, складала – більш як 26%. А в І кварталі 2026 року це значення сягнуло – 4,9%.

Потрібно розуміти, що російський рубль продемонстрував аномальне зростання у поточному кварталі. Йдеться саме про співвідношення до долара.

З початку квітня рубль додав майже 12%. Наразі 1 долар коштує приблизно 70 рублів.

Штучному посиленню нацвалюти сприяли надвисока облікова ставка Центробанку, тимчасове подорожчання нафти на тлі подій на Близькому Сході та примусовий розпродаж валюти експортерами. Такий курс став приводом для гордості "кремлівських патріотів" та ілюзорною можливістю підзаробити на рублевих депозитах, ставки за якими подекуди сягають 22%,

– вказує українська розвідка.

Це покращення може стати справжнім колапсом. Адже за перші 4 місяці 2026 року російський держбюджет отримав дефіцит, який сягнув майже 6 трильйонів рублів. Для розуміння, за підсумками року це значення очікувалось в межах – 3,77 трильйона рублів.

Така ситуація з бюджетом є наслідком не тільки санкцій, а й – зростання рубля. Ситуація не покращується навіть попри підвищення цін на нафту.

За розрахунками економістів, на кожних 5 курсових рублях бюджет втрачає 700 – 800 мільярдів рублів нафтового виторгу. Недобір лише за цим показником до кінця року може становити близько 1,7 трильйона рублів,

– повідомляє СЗРУ.

Чому рубль так впливає на бюджет Росії зараз?