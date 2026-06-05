Как Центробанк России заставляет россиян держать сбережения в рублях?
Центробанк России популяризирует рублевые депозиты среди россиян с помощью различных инструментов. В частности, предлагая завышенные банковские предложения по вкладам в рублях, сообщает СЗРУ.
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К тому же российский регулятор использует следующие методы:
- "создает" отсутствие доходности по валютным депозитам;
- внедряет заградительные комиссии на покупку иностранной валюты.
Как показывает статистика, еще 10 лет назад доля сбережений россиян в иностранной валюте, хранившихся в банках, составляла – более 26%. А в I квартале 2026 года это значение достигло – 4,9%.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Нужно понимать, что российский рубль продемонстрировал аномальный рост в текущем квартале. Речь идет именно о соотношении к доллару.
С начала апреля рубль прибавил почти 12%. Сейчас 1 доллар стоит примерно 70 рублей.
Искусственному усилению нацвалюты способствовали сверхвысокая учетная ставка Центробанка, временное подорожание нефти на фоне событий на Ближнем Востоке и принудительная распродажа валюты экспортерами. Такой курс стал поводом для гордости "кремлевских патриотов" и иллюзорной возможностью подзаработать на рублевых депозитах, ставки по которым иногда достигают 22%,
– указывает украинская разведка.
Это улучшение может стать настоящим коллапсом. Ведь за первые 4 месяца 2026 года российский госбюджет получил дефицит, который достиг почти 6 триллионов рублей. Для понимания, по итогам года это значение ожидалось в пределах – 3,77 триллиона рублей.
Такая ситуация с бюджетом является следствием не только санкций, но и – роста рубля. Ситуация не улучшается даже несмотря на повышение цен на нефть.
По расчетам экономистов, на каждых 5 курсовых рублях бюджет теряет 700 – 800 миллиардов рублей нефтяной выручки. Недобор только по этому показателю до конца года может составить около 1,7 триллиона рублей,
– сообщает СВРУ.
Почему рубль так влияет на бюджет России сейчас?
В российском госбюджете на 2026 год прогнозировалось, что среднегодовой курс будет на уровне 92,2 рубля. Независимые эксперты вообще ожидали 100 рублей за доллар. Текущий рост национальной валюты стал для экономики России сюрпризом.
Чтобы уменьшить бюджетный дефицит, Россия прибегает к различным методам. В частности, речь идет о повышении налогов, введении новых видов налогообложения, урезании льгот. Также, вероятно, что вскоре произойдет весомая корректировка курса, после этого владельцы депозитов в рублях почувствуют сильный кризис.