Центробанк Росії оголосив, яка іноземна валюта стане головною на ринку та замінить долар 

У Росії продовжує змінюватися ландшафт на валютному ринку. На сьогодні одним із головних факторів впливу є санкції США. Через це Москва ще більше звернула увагу на валюту другої економіки світу.

Зокрема, центральний банк Росії стане основною іноземною валютою в країні. Ба більше, курс юань – рубль на біржі стане орієнтиром для учасників ринку та інших валютних пар, зокрема долара та євро, інформує 24 Канал.

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Юань стане головною іноземною валютою Росії

У російському центробанку заявили, що китайський юань вже два роки, як став основною валютою на біржових торгах в Росії. Додають, що у травні частка китайської валюти на торгах біржі склала 54%. Зазначають, що в останні роки роль американського долара і євро на російському ринку поступово знижувалася.

Центробанк Росії скасував торги на Московській фондовій біржі на деякий час , починаючи з 14 червня цього року.

Регулятор підмітив, що такі зміни – це результат перенаправлення торговельних потоків на Схід і зміни валюти розрахунків на рублі, юані та інші валюти так званих дружніх країн.

Водночас зміниться коло даних, завдяки яким проводять розрахунок офіційного курсу рубля. Нагадаємо, що Московська фондова біржа також більше не буде проводити торги за інструментами з розрахунками в доларах і євро. Йдеться як про фондовий, так і грошовий ринки. Додамо, що центробанк Росії оприлюднив нову заяву після того, як США ввели нові санкції, в тому числі проти Московської фондової біржі.