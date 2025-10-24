Ситуація набирає обертів: Центробанк Росії вирішив знизити ключову ставку

Центробанк Росії ухвалив рішення про зниження ключової ставки. Цей показник понизили на 0,5 відсоткових пунктів.

На що впливає ключова ставка?

Тепер ключова ставка в Росії – 16,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Російське видання ТАСС.

Також за даними ТАСС, через пониження ключової ставки, зросли на майже 1,4%:

індекс Мосбіржі;

індекс РТС.

Потрібно розуміти, що зниження ключової ставки матиме наслідки. Серед них варто виділити:

подешевшання кредитів (а разом з цим і зменшення дохідності за депозитами);

стимуляцію економіки.

В Росії відчувалися ознаки рецесії. Імовірно, Центробанк через це і знизив ставку, аби зробити спробу "втримати" ситуацію.

Зверніть увагу! Зниження ключової ставки може спровокувати зростання рівня інфляції в Росії.

Що відбувається в російській економіці зараз?