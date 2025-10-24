Укр Рус
24 октября, 14:15
Ситуация набирает обороты: Центробанк России решил снизить ключевую ставку

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пунктов до 16,5%.
  • Снижение ставки стимулирует экономику, но может вызвать рост инфляции.

Центробанк России принял решение о снижении ключевой ставки. Этот показатель понизили на 0,5 процентных пункта.

На что влияет ключевая ставка?

Теперь ключевая ставка в России – 16,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Российское издание ТАСС.

Также по данным ТАСС, из-за понижения ключевой ставки, выросли на почти 1,4%:

  • индекс Мосбиржи;
  • индекс РТС.

Нужно понимать, что снижение ключевой ставки будет иметь последствия. Среди них стоит выделить:

  • удешевление кредитов (а вместе с этим и уменьшение доходности по депозитам);
  • стимуляцию экономики.

В России ощущались признаки рецессии. Вероятно, Центробанк из-за этого и снизил ставку, чтобы сделать попытку "удержать" ситуацию.

Обратите внимание! Снижение ключевой ставки может спровоцировать рост уровня инфляции в России.

Что происходит в российской экономике сейчас?

  • В российской экономике ощущается значительный дефицит. Он усиливается. Ситуация может еще больше ухудшиться на фоне того, что Индия планирует сократить импорт нефти из России. Также от российских энергоносителей временно отказываются и некоторые китайские покупатели.

  • Сейчас регионы России испытывают значительный дефицит. Такого не было на протяжении последнего десятилетия. Ситуация дошла до того, что эти регионы не могут покрыть базовые бюджетные расходы.