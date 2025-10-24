Ситуация набирает обороты: Центробанк России решил снизить ключевую ставку
- Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пунктов до 16,5%.
- Снижение ставки стимулирует экономику, но может вызвать рост инфляции.
Центробанк России принял решение о снижении ключевой ставки. Этот показатель понизили на 0,5 процентных пункта.
На что влияет ключевая ставка?
Теперь ключевая ставка в России – 16,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Российское издание ТАСС.
Читайте также Безумно снижаются: что происходит с ценами на золото в конце октября
Также по данным ТАСС, из-за понижения ключевой ставки, выросли на почти 1,4%:
- индекс Мосбиржи;
- индекс РТС.
Нужно понимать, что снижение ключевой ставки будет иметь последствия. Среди них стоит выделить:
- удешевление кредитов (а вместе с этим и уменьшение доходности по депозитам);
- стимуляцию экономики.
В России ощущались признаки рецессии. Вероятно, Центробанк из-за этого и снизил ставку, чтобы сделать попытку "удержать" ситуацию.
Обратите внимание! Снижение ключевой ставки может спровоцировать рост уровня инфляции в России.
Что происходит в российской экономике сейчас?
В российской экономике ощущается значительный дефицит. Он усиливается. Ситуация может еще больше ухудшиться на фоне того, что Индия планирует сократить импорт нефти из России. Также от российских энергоносителей временно отказываются и некоторые китайские покупатели.
Сейчас регионы России испытывают значительный дефицит. Такого не было на протяжении последнего десятилетия. Ситуация дошла до того, что эти регионы не могут покрыть базовые бюджетные расходы.