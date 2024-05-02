Центробанк країни з Азії купує тонни золота: її експрезидент висміяв колоніальну логіку Путіна

Центральний банк Монголії у 2024 році, найімовірніше, зробив ставку на золото та почав активно його купувати. З початку року регулятор встиг придбати буквально тонни дорогоцінного металу.

Центральний банк Монголії заявив, що придбання золота – це одна із головних опцій для забезпечення економічної стабільності в країні шляхом поступового збільшення валютних резервів.

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Скільки золото купила Монголія з початку року

Загалом з початку 2024 року центробанк Монголії придбав 4,3 тонни золота у юридичних та фізичних осіб. Регулятор також повідомив, що валютні резерви країни зросли до історичного рекорду – 5,25 мільярда доларів.

Як правило, світові центральні банки тримають дорогоцінний метал, який вважають активом-гаванню, як частину своїх валютних резервів.

Додамо, що у Китаї як центральний банк, так і звичайні споживачі активно купують золото на тлі складнощів з економікою та знеціненням юаня. Піднебесна навіть випередила Індію за цим показником.

Цікава деталь! У лютому колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж У лютому колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж висміяв інтерв'ю кремлівського диктатора Володимира Путіна, яке він дав Такеру Карлсону. Експолітик оприлюднив карту, на якій більша частина території Росії належала Монголії. Так він натякнув кому, за логікою Путіна, належить більша частина Росії.

Як змінювалася ціна золота у квітні 2024 року

У середині квітня золото подорожчало до нового історичного максимуму. Ціна металу вперше перетнула позначку у 2400 доларів за унцію.

На початку квітня ціна дорогоцінного металу злетіла до понад 2372 доларів за унцію, що на той момент було піковим значення.

Цей рекорд зафіксували всього за 7 днів після попереднього. Тоді вартість металу досягнула 2265,73 долара за унцію.

2265,73 долара за унцію. Наприкінці місяця золото опинилося під серйозним тиском. По-перше, вдалося уникнути масштабного конфлікту на Близькому Сході. По-друге, поточна монетарна політика центробанку США також сприяла знеціненню золота.

На момент створення цього матеріалу, вартість золота коливається на рівні 2303 доларів за унцію, згідно з даними Markets Insider.