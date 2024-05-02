Центробанк страны из Азии покупает тонны золота: ее экс-президент высмеял колониальную логику Путина

Центральный банк Монголии в 2024 году, скорее всего, сделал ставку на золото и начал активно его покупать. С начала года регулятор успел приобрести буквально тонны драгоценного металла.

Центральный банк Монголии заявил, что приобретение золота – это одна из главных опций для обеспечения экономической стабильности в стране путем постепенного увеличения валютных резервов.

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Сколько золото купила Монголия с начала года

Всего с начала 2024 года центробанк Монголии приобрел 4,3 тонны золота у юридических и физических лиц. Регулятор также сообщил, что валютные резервы страны выросли до исторического рекорда – 5,25 миллиарда долларов.

Как правило, мировые центральные банки держат драгоценный металл, который считают активом-гаванью, как часть своих валютных резервов.

Добавим, что в Китае как центральный банк, так и обычные потребители активно покупают золото на фоне сложностей с экономикой и обесцениванием юаня. Поднебесная даже опередила Индию по этому показателю.

Интересная деталь! В феврале бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж В феврале бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж высмеял интервью кремлевского диктатора Владимира Путина, которое он дал Такеру Карлсону. Экс-политик обнародовал карту, на которой большая часть территории России принадлежала Монголии. Так он намекнул кому, по логике Путина, принадлежит большая часть России.

Как менялась цена золота в апреле 2024 года

В середине апреля золото подорожало до нового исторического максимума. Цена металла впервые пересекла отметку в 2400 долларов за унцию.

В начале апреля цена драгоценного металла взлетела до более 2372 долларов за унцию, что на тот момент было пиковым значение.

Этот рекорд зафиксировали всего через 7 дней после предыдущего. Тогда стоимость металла достигла 2265,73 доллара за унцию.

2265,73 доллара за унцию. В конце месяца золото оказалось под серьезным давлением. Во-первых, удалось избежать масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Во-вторых, текущая монетарная политика центробанка США также способствовала обесцениванию золота.

На момент создания этого материала, стоимость золота колеблется на уровне 2303 долларов за унцию, согласно данным Markets Insider.