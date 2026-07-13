Це абсолютно правильний крок, – експерт назвав головну причину появи банкноти 2000 гривень

В Україні з 4 вересня 2026 року вводиться в обіг нова купюра номіналом у 2000 гривень. Це важливе і потрібне рішення з боку Національного банку.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, наголосивши, що банкноти і монети мають задовольняти потреби переважної кількості українців. Також він зазначив, що це і є раціональна структура.

Якою стала головна причина появи нової банкноти?

Савченко підкреслив, що існує поняття масштабу цін. Відповідна структура формувалася за останні 200 років. За базу береться американський стандарт: найбільша банкнота будь-якої країни, у нашому випадку України, має наближатися до 100 доларів США. Проте в Україні, за його словами, вже слід запроваджувати банкноту номіналом у 5000 гривень.

Це абсолютно правильний крок. Національний банк ухвалив рішення, що до цього треба йти поступово. У нас найбільша банкнота відповідатиме приблизно 50 доларам. Саме такий масштаб цін і, відповідно до нього, структура банкнот і монет, саме це стало головною причиною випуску такої банкноти,

– пояснив він.

Введення в обіг 2000-гривневої банкноти, на думку ректора Міжнародного інституту бізнесу, буде зручним. Тому що, наприклад, друк банкнот номіналом 1000 гривень зменшиться, а нової – збільшиться.

Щодо зауваження, що завдяки цьому заможнім українцям буде легше зберігати гроші у нових банкнотах цього номіналу, то це залежить, за його словами, більше від рівня інфляції і від курсової сталості валюти.

Яка мета введення нової купюри номіналом 2000 гривень: дивіться відео

"Якби, наприклад, курс гривні був стабільний і ціни коливалися не навколо відзначки 10% – це типовий рівень інфляції в останні роки для нас, а, наприклад, біля 2 – 3%, то, очевидно, зберігали б більше у гривнях", – зазначив Олександр Савченко.

Він додав, що ті, хто хоче зберігати кошти довго, обирають долар чи євро або кладуть гривні на банківські депозити.

Зазначимо, що у Національному банку пояснили, що введення в обіг банкноти 2000 гривень не пов'язане лише з інфляцією. Адже через зміни в економіці, як зауважив голова НБУ Андрій Пишний, структура готівкового обігу також потребує оновлення.

Крім того, поява нової банкноти має зробити готівкові розрахунки зручнішими, скоротити витрати на друк, транспортування та інкасацію грошей, а також спростити роботу банків, бізнесу й торгівлі.