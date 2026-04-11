У квітні буде ще одна виплата: кому дістанеться тринадцята пенсія
- У квітні деякі пенсіонери отримають тринадцяту пенсію, але вона призначена лише для членів сім'ї, які проживали з пенсіонером на момент його смерті, або непрацездатних родичів, які були на його утриманні.
- Заяву на отримання недоотриманої пенсії можна подати особисто у сервісному центрі або онлайн, при цьому потрібно мати електронний підпис та підготувати необхідні документи.
У квітні частина пенсіонерів отримає додаткову виплату у вигляді тринадцятої пенсії. Проте вона передбачена не для всіх. Хто саме може розраховувати на ці гроші та за яких умов, читайте далі.
Що означає "тринадцята" пенсія і хто може її отримати?
У публічному просторі так звану "тринадцяту" пенсію часто сприймають як додаткову виплату від держави. Насправді мається на увазі не бонус чи надбавку, а про суму пенсії, яку пенсіонер встиг набути, але не отримав через смерть, нагадує Пенсійний фонд.
Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду, виплата пенсії припиняється з моменту смерті людини. Водночас кошти, які були нараховані, але не виплачені, не зникають. Тому вони можуть бути передані родичам.
Право на отримання таких коштів мають:
- члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на момент його смерті
- непрацездатні родичі, які перебували на його утриманні
- Виплата здійснюється за період включно до місяця смерті.
- Коли виплата переходить у спадщину
Якщо за "тринадцятою" пенсією не звернулися вчасно або немає осіб, які підпадають під визначені категорії, ці кошти включаються до складу спадщини. У такому випадку процедура ускладнюється: окрім базових документів, необхідно надати свідоцтво про право на спадщину.
Зверніть увагу! Окремо встановлено строк звернення. Для пенсій, призначених, зокрема, військовослужбовцям, заяву потрібно подати не пізніше ніж через 6 місяців із дня смерті.
Як оформити тринадцяту пенсію у квітні?
Подати заяву на отримання недоотриманої пенсії можна двома способами. Зокрема, звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду або оформити заявку онлайн через вебпортал електронних послуг, уточнює відомство.
У разі дистанційного звернення необхідно мати електронний підпис та заздалегідь підготувати скан-копії всіх документів. Після ухвалення рішення кошти зараховуються на банківський рахунок заявника.
Важливо! Якщо рахунку немає, виплату можна отримати через систему грошових переказів у відділеннях банку.
Для отримання виплати потрібно підтвердити особу заявника та його право на ці кошти. Зазвичай для цього подають заяву, документ, що посвідчує особу, свідоцтво про смерть пенсіонера, а також документи, що підтверджують родинні зв’язки.
Крім того, необхідно надати банківські реквізити та підтвердження спільного проживання з померлим. Для непрацездатних членів сім’ї додатково потрібно подати документи, які засвідчують факт перебування на утриманні.
Як розраховується розмір пенсії в Україні?
Розмір пенсії в Україні визначається на основі страхового стажу та заробітної плати. При цьому дані про доходи до 2000 року потребують документального підтвердження.
Саме ці показники можуть суттєво впливати на розмір виплат. У разі потреби людина має право обрати періоди з найвищим доходом для розрахунку пенсії, що дозволяє оптимізувати її розмір.