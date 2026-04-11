У квітні буде ще одна виплата: кому дістанеться тринадцята пенсія

У квітні частина пенсіонерів отримає додаткову виплату у вигляді тринадцятої пенсії. Проте вона передбачена не для всіх. Хто саме може розраховувати на ці гроші та за яких умов, читайте далі.

Що означає "тринадцята" пенсія і хто може її отримати?

У публічному просторі так звану "тринадцяту" пенсію часто сприймають як додаткову виплату від держави. Насправді мається на увазі не бонус чи надбавку, а про суму пенсії, яку пенсіонер встиг набути, але не отримав через смерть, нагадує Пенсійний фонд.

Цікаво Скільки треба заробляти, щоб мати пенсію 18 тисяч гривень

Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду, виплата пенсії припиняється з моменту смерті людини. Водночас кошти, які були нараховані, але не виплачені, не зникають. Тому вони можуть бути передані родичам.

Право на отримання таких коштів мають:

члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на момент його смерті

непрацездатні родичі, які перебували на його утриманні

Виплата здійснюється за період включно до місяця смерті.

Коли виплата переходить у спадщину

Якщо за "тринадцятою" пенсією не звернулися вчасно або немає осіб, які підпадають під визначені категорії, ці кошти включаються до складу спадщини. У такому випадку процедура ускладнюється: окрім базових документів, необхідно надати свідоцтво про право на спадщину.

Зверніть увагу! Окремо встановлено строк звернення. Для пенсій, призначених, зокрема, військовослужбовцям, заяву потрібно подати не пізніше ніж через 6 місяців із дня смерті.

Як оформити тринадцяту пенсію у квітні?

Подати заяву на отримання недоотриманої пенсії можна двома способами. Зокрема, звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду або оформити заявку онлайн через вебпортал електронних послуг, уточнює відомство.

У разі дистанційного звернення необхідно мати електронний підпис та заздалегідь підготувати скан-копії всіх документів. Після ухвалення рішення кошти зараховуються на банківський рахунок заявника.

Важливо! Якщо рахунку немає, виплату можна отримати через систему грошових переказів у відділеннях банку.

Для отримання виплати потрібно підтвердити особу заявника та його право на ці кошти. Зазвичай для цього подають заяву, документ, що посвідчує особу, свідоцтво про смерть пенсіонера, а також документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Крім того, необхідно надати банківські реквізити та підтвердження спільного проживання з померлим. Для непрацездатних членів сім’ї додатково потрібно подати документи, які засвідчують факт перебування на утриманні.

Як розраховується розмір пенсії в Україні?