17 серпня, 20:03
Станьте багатим за 1 долар: як створити грошовий талісман

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Для створення грошового талісмана з долару потрібно правильно скласти купюру в період зростаючого місяця.
  • Талісман слід зберігати в окремому відділенні гаманця, не показуючи його нікому і не витрачаючи.

Деякі люди носять складений трикутник долар з собою. Це не просто мода. Річ у тім, що правильно складений 1 долар вважається магнітом, який притягує гроші.

Як зробити з долара грошовий магніт?

Обряд зі створення такого талісмана потрібно проводити на зростаючий місяць. Адже в цей період енергія припливу найсильніша, пише 24 Канал.

Як правильно скласти таку купюру:

  • однодоларову купюру повертаємо так, аби Джордж Вашинготн дивився на вас;
  • завертаємо верхні кути купюри;
  • лівий нижній кут загинаємо до верху, має вийти кишенька;
  • саме у цю кишеньку зліва потрібно помістити правий кут.

Відеоінструкція:

 

 

Зверніть увагу! Аби цей символ був ще ефективнішим, потрібно написати на ньому ваш грошовий код.

Як правильно активувати цей талісман:

  • покладіть ваш долар у чистий новий гаманець в якому ви зберігатимете кошти;
  • для талісмана виділіть окреме відділення у гаманці, де зберігатиметься тільки він;
  • ніхто не має бачити ваш талісман;
  • не витрачайте цю банкноту та не розмінюйте її.