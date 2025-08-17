Некоторые люди носят сложенный треугольником доллар с собой. Это не просто мода. Дело в том, что правильно сложенный 1 доллар считается магнитом, который притягивает деньги.

Как сделать из доллара денежный магнит?

Обряд по созданию такого талисмана нужно проводить на растущую луну. Ведь в этот период энергия притока самая сильная, пишет 24 Канал.

Как правильно сложить такую купюру:

однодолларовую купюру поворачиваем так, чтобы Джордж Вашинготн смотрел на вас;

закручиваем верхние углы купюры;

левый нижний угол загибаем к верху, должен получиться кармашек;

именно в этот кармашек слева нужно поместить правый угол.

Видеоинструкция:

Обратите внимание! Чтобы этот символ был еще эффективнее, нужно написать на нем ваш денежный код.

Как правильно активировать этот талисман: